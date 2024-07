Il mercato del Milan dopo Morata, Tuttosport: "Parte la caccia al centravanti bis"

"Parte la caccia al centravanti bis": titola così questa mattina Tuttosport in merito al mercato del Milan che, dopo aver preso Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, punta a prendere un altro attaccante da inserire nella rosa di Paulo Fonseca. Nella lista dei dirigenti del Diavolo, in pole c'è Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund, ma i rossoneri stanno tenendo vivi i contatti anche per Tammy Abraham della Roma e Jhon Duran dell’Aston Villa.

In tutto ciò c'è da capire quale sarà il futuro di Luka Jovic, la cui permanenza al Milan è in bilico nonostante abbia appena rinnovato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi. Sul serbo ci sarebbe l’interessamento del Fenerbahçe.