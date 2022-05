Il Messaggero - Calabria: "Lo scudetto era un obiettivo. Ci abbiamo sempre creduto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Ci abbiamo creduto da inizio anno, lo scudetto era un nostro obiettivo". A dirlo è Davide Calabria, terzino e capitano del Milan in assenza di Romagnoli, a Il Messaggero, dove ha poi approfondito la stagione appena conclusa: "Probabilmente ci sono squadre attrezzate almeno quanto noi, se non di più, ma il gruppo è stato il nostro segreto. Ho sempre sognato di vincere con questa maglia, sapevamo di avere qualità e lo abbiamo dimostrato in campo. Abbiamo sempre avuto la sicurezza che avremmo potuto dare filo da torcere".