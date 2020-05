Il Messaggero: "Calcio, il futuro è tutto in perdita"

"Calcio, il futuro è tutto in perdita". Questo il titolo sulle pagine del quotidiano Il Messaggero in riferimento ai problemi del mondo del pallone: "L'allarme dello United è l'allarme di tutti. Dai club ricchissimi della Premier League a quelli più blasonati della Liga fino all'Italia e Bundesliga, che però almeno ha riavviato il motore della barca e si sta pian piano traghettando verso il porto. I campionati si impoveriscono, nei bilanci, ovviamente e nelle idee (di mercato, che sarà al risparmio per i prossimi anni), anche in caso di ripartenza".