Si parla anche del big match andato in scena ieri sera a Roma sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, che titola: "Il Milan spegne il sogno Lazio: Juve a +7". Il noto giornale della Capitale aggiunge in merito ai biancocelesti: "Troppe assenze, Inzaghi & C crollano: 0-3".