Il Messaggero: "La A che verrà: porte chiuse, 5 cambi e senza VAR. La C non ripartirà"

"La Serie A che verrà: porte chiuse, 5 cambi e senza VAR. La C non ripartirà". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero. Il mondo del calcio studia la ripartenza con diverse novità per quanto riguarda le partite. Discorso diverso, invece, per la Lega Pro, che potrebbe terminare qui con il blocco delle retrocessioni.