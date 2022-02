Il Messaggero: "Milan e Inter non sanno più vincere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan e Inter non sanno più vincere" è il titolo che è possibile leggere sulle pagine de Il Messaggero dove il quotidiano analizza i due pareggi delle due milanesi. La corsa scudetto subisce una grossa frenata: pari e rabbia per il Milan che non va oltre 1-1 in casa con l'Udinese e diventa un caso il gol di Udogie che tocca il pallone con un braccio. Crisi Inter, si legge invece sul quotidiano dato che qualche ora dopo i nerazzurri non riescono a sfruttare il passo falso del Milan e vengono fermati sullo 0-0 da un'ottimo e organizzato Genoa.