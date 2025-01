Il Milan cambia interpreti in avanti. La Gazzetta: "Gimenez in arrivo a va su Joao Felix"

Dopo i concitati movimenti di ieri pomeriggio dalle parti di Casa Milan, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina deciso di focalizzarsi sul calciomercato in entrata del Diavolo. Il titolo è stato infatti riassuntivo di tutto quello che dovrebbe accadere da qui al prossimo 3 febbraio "Gimenez in arrivo a va su Joao Felix. Via Calabria, Morata e Camarda".

Considerate le importanti uscite lì davanti, il Milan ha intenzione di mettere a disposizione di Sergio Conceiçao un altro attaccante, si spera, oltre Gimenez, che a quanto pare risponderebbe proprio al nome del connazionale Joao Felix, in uscita dal Chelsea. Il portoghese starebbe addirittura spingendo per vestire rossonero ed essere allenato dall'ex Porto, con Jorge Mendes, agente di entrambi, che starebbe lavorando affinché questo scenario si possa concretizzare in questo calciomercato.