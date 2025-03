Il Milan cambia. La Repubblica: "Pagano Theo e Leao, i soliti sospetti"

Sergio Conceiçao sta cercando di tirare fuori il Milan dalle sabbie mobili, ce la sta mettendo tutta, e vuole che i suoi giocatori facciano lo stesso. Per questo motivo l'allenatore portoghese è pronto ad attuare una politica più rigida da qui al termine della stagione, non guardando più il nome dietro la maglia ma puntando su quei giocatori che mostrano impegno costante in allenamento e voglia di sacrificarsi in partita.

E Conceiçao potrebbe cominciare ad attuare questa politica già a partire dalla sfida contro il Lecce, come confermato questa mattina anche da La Repubblica che ha titolato: "Pagano Theo e Leao, i soliti sospetti". I due protagonisti dello scudetto del 2022 potrebbero non essere gli unici grandi esclusi dell'allenatore portoghese, che potrebbe far sedere in panchina anche Fofana dopo i disastri contro la Lazio.