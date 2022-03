Il Milan e il monte ingaggi, Gazzetta: “Tra le prime 4 nessuno spende meno”

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport fa notare come il Milan stia dimostrando che vincere è possibile anche senza fare follie. Il monte ingaggi rossonero è stato gestito e rimodellato dalla proprietà in quattro anni secondo le linee guida della sostenibilità, con risultati decisamente positivi. Perché, mentre il costo della rosa del Milan è sceso dai 150 milioni lordi del 2018-19 ai circa 100 attuali, il rendimento sul campo è lievitato proiettando la squadra sempre più in alto: il primo Diavolo targato Elliott chiuse quinto, quello di oggi comanda in campionato, dopo essere tornato in Champions a sette anni dall’ultima volta. Tra le prime quattro forze del nostro campionato, nessuno spende meno dei rossoneri per gli ingaggi dei giocatori: la rosa del Napoli “pesa” a bilancio 110 milioni, dieci in più di quella milanista; quella dell’Inter si aggira sui 130 milioni, mentre la Juventus stacca tutti con 172 milioni lordi all’anno per i suoi giocatori.