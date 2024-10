Il Milan in Champions. Gazzetta: "Operazione rimonta. Almeno 9 punti per i playoff"

In merito al percorso del Milan in Champions League, iniziato con due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Operazione rimonta. Almeno 9 punti per i playoff. Club ottimista, Cardinale si fida". Nessun dramma dopo i primi due ko, ora però è fondamentale iniziare a fare punti dalla prossima gara casalinga contro il Bruges.

Escludendo la complicatissima trasferta in casa del Real Madrid, l'obiettivo del Diavolo è vincere almeno tre delle altre cinque partite per arrivare tra la 9^ e la 24 posizione e strappare così il pass per i playoff. Gli avversari sono tutti assolutamente alla portata dei rossoneri che giocheranno a San Siro contro Bruges, Stella Rossa e Girona e fuori casa contro Slovan Bratislava e Dinamo Zagabria.