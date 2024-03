Il Milan non si fa distrarre, Tuttosport: "Sul campo i conti tornano"

L'ultima settimana per il Milan, a livello di questioni extra-campo, non è stata certamente tra le più facili, anzi. Martedì scorso la Guardia di Finanza ha perquisito Casa Milan e indagato Furlani e Gazidis, attuale e vecchio amministratori delegati del club, per il reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio. Una prova di questo sarebbe il fatto che il club sarebbe ancora nelle mani di Elliott invece che di RedBird. I due fondi hanno smentito, come pure Furlani stesso e anche Zlatan Ibrahimovic dopo di lui. In tutta questa baraonda che si è scatenata, però, i rossoneri che sono andati in campo non sono indietreggiati di una virgola.

Il Milan, prima nella sfida importantissima contro lo Slavia Praga di giovedì, poi ieri a Verona, ha vinto e convinto, dimostrando di saper rimanere compatto in una situazione esterna comunque non semplice. Per questo Tuttosport questa mattina scrive: "Milan, sul campo i conti tornano". E poi viene aggiunto: "In un periodo in cui tiene banco il caso proprietà, con la perquisizione e l’inchiesta della Procura, la squadra si dimostra comunque concentrata: largo successo a Verona". Tra i protagonisti indiscussi Theo e Pulisic: "Con Chukwueze ci mettono la firma. La terza vittoria consecutiva in campionato consolida il secondo posto: +3 sulla Juventus".