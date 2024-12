Il monito della Gazzetta: "La Stella Rossa va rispettata"

Domani il Milan torna in campo in Champions League. Ad affrontare i rossoneri a San Siro, di ritorno dopo due gare in trasferta contro Real e Slovan, ci sarà la Stella Rossa del grande ex Rade Krunic in una sfida che inizierà alle ore 21 e sarà valevole per la sesta giornata della league phase della competizione continentale. I serbi hanno già giocato a Milano in questa stagione, venendo spazzati via dall'Inter ma sono una squadra che nell'ultimo periodo - specialmente in Europa - ha ritrovato certezze, come dimostra la netta vittoria contro lo Stoccarda nell'ultimo turno.

Per questa ragione e in generale, oggi la Gazzetta dello Sport lancia il suo monito verso il Milan e il suo tecnico in vista della gara di domani: "Attento Fonseca, la Stella Rossa va rispettata". Attualmente la squadra di Belgrado ha trovato una sola vittoria, quella dello scorso turno, e occupa il 31° posto con 3 punti. Eppure il Milan avrà bisogno di una prestazione seria, specialmente in difesa contro le frecce dei serbi molto veloci e abilia. ripartire in contropiede.