Il piano Vlahovic. La Gazzetta: "Dialogo aperto con la Juve anche per Thiaw"

Dusan Vlahovic è il candidato numero uno alla 9 del Milan. Da qui alla fine del calciomercato il club rossonero valuterà anche altre soluzioni low cost, ma la scelta di Max Allegri è ormai ricaduta sull'attaccante in uscita dalla Juventus.

Scrive comunque questa mattina La Gazzetta dello Sport che una trattativa vera e propria tra le due società non esisterebbe ancora, anche se in realtà è più viva di quanto si pensi. Non solo. Approfondendo questo discorso la rosea ha questa mattina titolato "Dialogo aperto con la Juve anche per Thiaw", in quanto il centrale tedesco potrebbe essere una più che gradita contropartita tecnica che potrebbe sbloccare l'arrivo di Vlahovic a Milano.