Il Qs analizza: "C'è un altro Milan che non entra in campo"

Il Qs di questa mattina ha parlato delle seconde linee rossonere, una questione che ciclicamente ritorna a ogni risultato inatteso o negativo della squadra di Pioli come è stato il pareggio con la Salernitana di lunedì sera. Il titolo dice: "C'è un altro Milan che non entra in campo". Non solo dunque le riserve che spesso non si dimostrano all'altezza ma ci sono anche dei giocatori che non stanno praticamente scendendo in campo: Yacine Adli è ovviamente il primo della lista in tal senso. Ma ci sono anche giocatori come Bakayoko e Vranckx che non stanno vedendo il campo o altri, come Dest e Pobega, che da un po' sono stati messi da parte.