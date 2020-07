L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo apre questa mattina in prima pagina con le parole di Zlatan Ibrahimovic a Stefano Pioli in occasione della sostituzione contro il Bologna: "La prossima volta togli gli altri". Lo svedese non ha preso bene il cambio, mentre il tecnico ha spiegato nel post-partita di dover gestire il suo centravanti.