Il QS così sul colpo in difesa: "Maldini pressa Diallo"

Il QS dedica uno spazio al colpo per cui il Milan sta lavorando in difesa. Questo il titolo: "Milan, in difesa Maldini pressa Diallo". L'indiziato è Abdou Diallo, centrale e all'occorrenza terzino sinistro del Psg. Il senegalese è in uscita da Parigi e i rossoneri vogliono convincere Campos a cedere il calciatore in prestito magari con diritto di riscatto. Il nome alternativo è quello di Japhet Tanganga, del Tottenham; sullo sfondo, meno probabile, Evan N'Dicka dell'Eintracht.