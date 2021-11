"Il mio derby da scudetto", titola in prima pagina il QS riprendendo le parole di un doppio ex come Giampaolo Pazzini, intervistato per l’occasione proprio dal noto giornale. "Domani Milan-Inter, Pazzini la gioca per noi", scrive il Quotidiano Sportivo in vista della stracittadina di Milano, senza dubbio la gara più attesa della 12esima giornata di Serie A.