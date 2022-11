Il QS in apertura: "Ibra accelera. Il Milan l'aspetta per gennaio"

MilanNews.it

Il QS parla di Zlatan Ibrahimovic e dei suoi progressi verso il ritorno in campo sulla prima pagina della sua edizione uscita oggi in edicola. Il titolo, in taglio basso, recita: "Ibra accelera. Il Milan l'aspetta per gennaio". E poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Zlatan si allena duramente e si carica sui social. Sarà lui il primo rinforzo rossonero alla ripresa". Dopo l'operazione al ginocchio, l'obiettivo gennaio è sempre più vicino e tutti, Zlatan compreso, sono curiosi di vedere cosa saprà fare il calciatore svedese.