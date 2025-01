Il QS in primo piano: "Derby d'Arabia. Caccia all'oro"

Nel deserto di Riyad Milan ed Inter si giocheranno il primo trofeo della stagione: la Supercoppa Italiana. Appuntamento alle ore 20 all'Al-Awwal Park della capitale saudita, stadio dove gioca le proprie partite casalinghe l'Al-Nassr di Stefano Pioli, e chissà che questa cosa non possa portare bene alla formazione di Sergio Conceiçao.

Vincere significherebbe tornare a casa non solo con un trofeo in più, che dalle parti di Casa Milan manca dal 2016, ma anche con un importante premio in denaro. Ed è per questo che stamattina il QS ha titolato in primo piano: "Derby d'Arabia. Caccia all'oro".