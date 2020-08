Il QS in edicola questa mattina si sofferma in prima pagina sul mercato della Fiorentina. "Torreira e Piatek i sogni viola", titola il Quotidiano Sportivo, ponendo l’accento sulle strategie della società toscana. Il centrocampista ex Samp è stato accostato anche al Milan, mentre il pistolero potrebbe tornare in Italia dopo la recente esperienza in rossonero.