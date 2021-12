Il QS sul Milan: "Pioli allena in videochat e si aggrappa a Ibrahimovic"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sul Milan: "Pioli allena in videochat e si aggrappa a Ibrahimovic". Dopo qualche giorno di riposo per il Natale, oggi e domani i rossoneri avranno due sessioni di allenamento collettivo su Zoom. La ripresa de lavori a Milanello sarà il 30 dicembre, quando ci dovrebbe essere regolarmente anche Zlatan Ibrahimovic, che sta smaltendo il problema al ginocchio che non gli ha permesso di scendere in campo contro l'Empoli.