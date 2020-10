Il QS sul Milan: "Turnover a chi? Pioli lo fa ma Ibra gioca la stesso"

In vista di Milan-Sparta Praga, gara valida per la seconda giornata del gruppo H di Europa League, il QS in edicola questa mattina dedica spazio ai rossoneri, soffermandosi sulla formazione che scenderà in campo dal primo minuto, "Turnover a chi? Pioli lo fa ma Ibra gioca la stesso", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, evidenziando così tutta l'importanza del campione svedese per la squadra milanista.