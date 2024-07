Il QS sul Milan: "Un re d'Europa alla corte del Milan"

vedi letture

Giorni caldissimi per Alvaro Morata che, nell'ultimo mese, ha vissuto una vera e propria altalena di emozioni. Tra le critiche dei tifosi spagnoli e dell'Atletico Madrid, la cavalcata agli Europei culminata con la vittoria nella finale di Berlino contro l'Inghilterra e i festeggiamenti a Madrid, il centravanti ha trovato l'accordo per trasferirsi al Milan che pagherà una clausola rescissoria all'Atletico Madrid che, in questo caso, ha le mani legate. Ed è per tale motivo che oggi il QS affronta l'argomento.

Titola il Quotidiano Sportivo: "Un re d'Europa alla corte del Milan". E poi viene aggiunto: "Morata ha detto sì: torna in Italia. Ingaggio da 5 milioni a stagione". Quindi nel sottotitolo si riporta: "Atteso nelle prossime 48 ore il blitz a Madrid della società rossonera per chiudere l'accordo con l'Atletico". Poi viene reso conto anche di altre trattative rossonere: "Intanto Pavlovic scalpita, ma il Salisburgo vuole di più per lasciarlo partire. Anche Fullkrug tra gli obiettivi".