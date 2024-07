Il QS sul Milan: "Visite e firma per quattro anni. E' il Morata day"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo titola così sul Milan che è pronto a chiudere il suo primo colpo di mercato in entrata: "Visite e firma per quattro anni. E' il Morata day". Oggi l'attaccante spagnolo, fresco vincitore dell'Europeo da capitano con la sua nazionale, svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2028.

Ma i rossoneri non si accontentano di Morata e puntano a fare anche un altro colpo in attacco: i dirigenti di via Aldo Rossi vorrebbero infatti regalare a Paulo Fonseca un secondo rinforzo offensivo e per questo sta valutando diversi profili. C'è stato per esempio un sondaggio per Füllkrug del Borussia Dortmund, ma occhio pure alla pista che porta a Duran dell'Aston Villa.