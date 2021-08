Il QS sull'ultimo giorno di mercato: "Milan e Juve, 24 ore di fuoco"

"Milan e Juve, 24 ore di fuoco" scrive QS in apertura parlando della chiusura del mercato, in programma stasera alle ore 20. Milan e Juve alla ricerca degli ultimi colpi: da Mauro Icardi ad Axel Witsel per i bianconeri, passando per Miralem Pjanic che potrebbe tornare dal Barcellona. Il Milan ha chiuso l'accordo per Junior Messias. Petagna era vicino alla Samp ma dovrebbe rimanere al Napoli.