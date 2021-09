L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così stamattina: "Giroud positivo e in isolamento. Ibra spinge per rientrare". Il francese sarà costretto a restare fermo a causa del Covid, ma per fortuna da Milanello arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Ibrahimovic che sta meglio e punta a rientrare in campo dopo la sosta.