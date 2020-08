Il QS titola: "Ibra, attesa per la firma. E ora parte la missione Diaz"

Si parla anche di Milan sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina. "Ibra, attesa per la firma", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge sempre di spalla: "E ora parte la missione Diaz". Raggiunto l’accordo con lo svedese (il suo arrivo a Milano è atteso nel weekend), gli uomini di mercato di via Aldo Rossi possono ora dedicarsi alle altre operazioni in entrata. Il talento del Real Madrid è uno dei principali obiettivi.