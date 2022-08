Il QS titola: "Il Milan frena, ma si consola con LeBron in società"

MilanNews.it

"Il Milan frena, ma si consola con LeBron in società": titola così stamattina il Quotidiano Sportivo che spiega che ieri sera i rossoneri di Pioli non sono andati oltre allo 0-0 in casa del Sassuolo. Nelle prossime ore, intanto, ci sarà il closing e quindi il passaggio effettivo del club di via Aldo Rossi da Elliott a RedBird. Tra gli investitori trovati a Gerry Cardinale, c'è Main Street Advisors, importante fondo americano di cui fa parte anche il celebre giocatore di basket del Los Angeles Lakers.