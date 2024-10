Il QS titola in vista dell'Udinese: "Fonseca vuole il miglior Abraham"

vedi letture

Il Milan si appresta a ricominciare la sua stagione ma non a riprenderla da dove l'aveva lasciata, ovvero con due sconfitte. In particolare Paulo Fonseca chiede alla sua squadra di provare a rilanciarsi e le prossime quattro partite - all'interno di un gruppo di sette nei prossimi 21 giorni - potranno già essere indicative, perché tutte con un grado importante di difficoltà e di cui tre in casa: Udinese, Club Brugge, Bologna e Napoli.

Oggi il Quotidiano Sportivo nella sua edizione digitale scrive così: "Milan, scatta l'operazione rilancio". E poi il focus si sposta sull'attaccante Tammy Abraham che, dopo aver iniziato egregiamente la sua esperienza in rossonero, è calato molto nelle sue prestazioni e si è reso protagonista dello "scippo" del rigore a Pulisic a Firenze. Scrive il QS: "Fonseca vuole il miglior Abraham". E poi nel sottotitolo: "L'inglese deve far dimenticare Firenze". Da capire se domani con l'Udinese sarà scelto come titolare dall'inizio.