Il QS titola: "Milan, ora è chiaro: per lo scudetto servono rinforzi"

Il QS in edicola oggi titola così: "Milan, ora è chiaro: per lo scudetto servono rinforzi". A Firenze, dove sabato è arrivata la prima sconfitta stagionale in Serie A del Diavolo, le assenze si sono fatte sentire e alcune seconde linee non hanno convinto. Se i rossoneri vogliono lottare fino alla fine per la vittoria del campionato servono dei rinforzi a gennaio dal mercato.