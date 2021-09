"Milan: primato con il cuore". Questo il titolo che apre l'edizione odierna del QS. Punto d'oro per la squadra di Stefano Pioli che, pur decimata dagli infortuni, rimonta la Juventus allo Stadium: l'1-1 finale vale la vetta (momentanea) per i rossoneri. Per i bianconeri è crisi: slitta ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato.