Il QS titola: "Pioli a Cagliari si aggrappa a Ibra: in campo fin dall’inizio"

Il QS in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla "crisi del Milan", soffermandosi sulla squadra rossonera, di scena nel pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15) alla Sardegna Arena. "Pioli si aggrappa a Ibra", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge, sempre sullo svedese: "In campo fin dall’inizio". Il tecnico milanista, dunque, si affida a Zlatan per provare a invertire la rotta.