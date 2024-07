Il QS titola sul mercato rossonero: "Fullkrug e Fofana, il Milan stringe"

"Gudmundsson, l'Inter ci prova. Fullkrug e Fofana, il Milan stringe" scrive oggi il Quotidiano Sportivo in prima pagina. Spazio al calciomercato delle due milanesi con l'Inter che è pronta a fare un tentativo per Albert Gudmundsson del Genoa dopo l'uscita di Valentin Carboni direzione Olympique Marsiglia. Il Milan è pronto a rispondere con due colpi, uno a centrocampo e uno in attacco: nel mirino resta sempre Fofana del Monaco, attenzione anche a Fullkrug, centravanti del Borussia Dortmund che potrebbe affiancare Alvaro Morata alla corte di Paulo Fonseca.