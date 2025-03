Il quarto posto vale almeno 40 milioni ma per il Milan anche di più

Con le ultime due vittorie, arrivate in rimonta contro Lecce e Como, e anche grazie alle frenate di alcune squadre davanti come Juventus e Lazio, il Milan si ritrova di nuovo a sperare nel quarto posto che significa Champions League. I rossoneri al momento chiudono il grande gruppo di sei squadre in lotta per un piazzamento e distano sei punti dalla quarta piazza.

Oggi la Gazzetta dello Sport prova a fare una stima di quanto potrebbe intascare la squadra che si classificherà quarta al termine della stagione. Di norma, scrive la rosea, il quarto posto vale almeno 40 milioni. Per alcune squadre, però, potrebbe essere ancora più prezioso in termini economici: il Milan e tra queste. Rossoneri e Juventus godono di un miglior ranking decennale oltre che di un migliore market pool rispetto alla concorrenza: questi elementi potrebbero far lievitare gli introiti fino a circa 60 milioni di euro. Cifre ch fanno la differenza.