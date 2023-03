Il ritorno dell'aquila, il CorSport: "Maignan. Più di un eroe per una notte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La notte di Londra è stata anche quella di Mike Maignan che si è ripreso definitivamente il Milan che aveva lasciato solo per 5 mesi in cui era stato costretto in infermeria e obbligato a saltare i Mondiali con la Francia. Il Corriere dello Sport questa mattina scrive: "Maignan. Più di un eroe per una notte". Il suo scatto felino sul colpo di testa di Kane ha contribuito non poco all'approdo dei rossoneri ai quarti di finale di Champions. Con il francese il Milan ritrova una grande sicurezza tra i pali ma anche un grande leader. Un po' di dati: senza Maignan 36 gol incassati e gli expected goals a 26.8; con Mike 12 reti subite ed expected goals a 11.1.