Il Secolo XIX: "Luci a San Siro. Sheva al bivio, nel suo stadio"

"Luci a San Siro. Sheva al bivio, nel suo stadio", titola stamane Il Secolo XIX. Il futuro rossoblù di Andriy Shevchenko resta in bilico ma nel frattempo il ritorno in campo per il Genoa si avvicina. La ferita del desolante ko con lo Spezia è ancora aperta. Domani, però, è già tempo di Coppa Italia. Sulla panchina del Grifo siederà ancora Mauro Tassotti, che ieri ha diretto l'allenamento, o lo stesso Sheva se dovesse negativizzarsi dal Covid in tempo per la sfida col Milan. Ma il cambio di rotta atteso dal Genoa non è arrivato, dall'arrivo di Sheva il Genoa è addirittura peggiorato e la delusione è forte. E proprio San Siro, lo stadio di Sheva, potrebbe essere il palcoscenico dell'ultimo atto rossoblù.