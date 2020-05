"Sussurri e gomiti: in Germania debutta il calcio asettico". Questo il titolo che sompare sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano Il Secolo XIX. È ripartita ieri la Bundesliga con la disputa, a porte rigorosamente chiuse, di sei gare valide per la 26esima giornata del campionato. Fra oggi e domani verrà completato il turno con il Bayern Monaco che scenderà in campo.