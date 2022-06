Il Sole 24 Ore: "Dazn, bufera social sui nuovi prezzi"

MilanNews.it

Il quotidiano con vocazione economica Il Sole 24 Ore dedica un suo approfondimento al rincaro dei prezzi degli abbonamenti tv per la prossima stagione di Serie A. Il giornale titola: "Dazn, bufera social sui nuovo prezzi". Nella giornata di ieri, infatti, sono stati annunciati i nuovi prezzi per gli abbonamenti della piattaforma OTT che trasmette anche il campionato italiano di calcio. Dal 2 agosto le proposte saranno due: un'offerta "standard" che costa 29.99 euro e che permette una sola utenza o due in contemporanea ma nella stessa rete domestica; un'offerta "plus" dal costo di 39.99 euro che invece dà la possibilità di vedere tutto senza limiti legati alle utenze contemporanee in luoghi diversi. Le reazioni social sono state immediate, ma anche quelle ufficiali con l'Unione Nazionale Consumatori che ha già presentato un esposto all'antitrust. L'ad della Lega Serie A De Siervo ha invece difeso la scelta della piattaforma, affermando che ci si sia allineati ai grandi OTT europei.