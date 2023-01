Il Sole 24 Ore sul Milan: "La procura indaga sulla vendita del club: via alle verifiche della Finanza"

MilanNews.it

Il Sole 24 Ore, da quotidiano di stampo economico, non poteva esimersi dal parlare della notizia battuta ieri pomeriggio dall'Ansa secondo cui sarebbe stato aperto un fascicolo dalal Guardia di Finanza sulla cessione del Milan da parte di Elliott a RedBird. La questione era già nota ed era stata sollevata dall'ex socio di minoranza rossonero, Blue Skye, azienda con base in Lussemburgo partecipata da un ex membro del CdA rossonero come Gianluca D'Avanzo. Nei mesi scorsi la società lussemburghese aveva fatto diversi esposti tra New York, Milano e Lussemburgo senza particolari esiti. La cessione non è stata fermata ma adesso la Procura di Milan ha avviato delle indagini e ha fatto visita ad alcuni uffici (non quello di Casa Milan in via Aldo Rossi) per valutare se andare avanti con l'inchiesta oppure no. Elliott non ha commentato mentre RedBird non sembra toccata dalla vicenda dal momento che è un contenzioso che riguarda vecchia proprietà e un ex socio di minoranza.