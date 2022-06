Il Sole 24 Ore titola: "Costi triplicati per il nuovo San Siro, prima tegola per Cardinale"

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina Il Sole 24 Ore, ci potrebbero essere degli inconvenienti per il progetto che, ormai due anni fa, Milan e Inter hanno presentato al Comune di Milano, in partecipazione allo studio americano Popolous, per la costruzione del nuovo stadio di San Siro. Il titolo recita: "Costi triplicati per il nuovo San Sito, prima tegola per Cardinale". A margine di un convegno dell'azienda Tecno a Napoli, il consigliere del Milan Massimo Ferrari ha infatti sottolineato come le cifre del progetto della riqualificazione di San Siro, risalgono a due anni fa quando il progetto è stato presentato. L'intero processo di riqualificazione costerebbe addirittura 1.2 miliardi di euro. Anche alla luce di questo nuovo risvolto può prendere sempre più corpo l'idea che Gerry Cardinale vada a Sesto San Giovanni a costruirsi il suo personale impianto per il Milan.