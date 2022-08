Il Sole 24 Ore titola: "Settembre caldo per Elliott: closing e udienza con Yonghong Li"

MilanNews.it

Il Sole 24 Ore oggi in edicola dedica dello spazio al fondo Elliott, proprietario del Milan ancora per qualche settimana. La società americana si prepara a vivere un settembre molto importante e il quotidiano di economia titola così: "Settembre caldo per Elliott sul Milan: tra closing e l'udienza con Yonghong Li". In primis, il 5 settembre è prevista in Lussemburgo l'udienza che decreterà se verrà mantenuto il sequestro dei 394 milioni di euro voluto dall'ex proprietario rossonero Yonghong Li, oppure se verrà accolto il ricorso della famiglia Singer per rientrare in possesso della somma. Il cinese chiede un risarcimento per quanto accaduto nel luglio 2018 quando perse la proprietà del Milan in favore del fondo americano. A proposito di fondi americani, sempre per gli inizi di settembre ci si aspetta il closing tra Elliott e RedBird per il passaggio di prorprietà rossonero. I Singer parteciperanno con un vendor loan che potrebbe toccare i 600 milioni e dunque ci si avvia verso una partnership.