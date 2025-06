Il sostituto Theo. Il CorSport: "Zinchenko, filo diretto con Londra"

vedi letture

Il Milan è al lavoro in questo calciomercato per sostituire Theo Hernandez. Se il terzino francese non andrà via quest'estate, le strade sue e del Diavolo si separeranno definitivamente fra un anno alla scadenza del suo contratto con i rossoneri. Per evitare di fari trovare poi impreparato difronte ad un addio comunque importante, Igli Tare si sarebbe subito messo alla ricerca di un calciatore che potesse prendere il posto di Theo già in questa stagione.

Il direttore sportivo, accompagnato da Massimiliano Allegri, avrebbe valutato diversi profili importanti, ma la scelta sembrerebbe ricaduta su un'ex campione d'Europa. Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport "Zinchenko, filo diretto con Londra", ribadendo come l'ucraino sia la scelta numero 1 del Milan per andare a rinforzarsi sulla fascia. L'operazione resta complessa, con il Diavolo al lavoro sull'ingaggio del calciatore, che al momento a Londra guadgana 5 milioni di euro netti a stagione.