In ansia per Zanardi, Tuttosport in prima pagina: "Alex, Italia!"

Si parla soprattutto di Zanardi sulla prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. "Alex, Italia!", titola il noto quotidiano sportivo, che poi aggiunge: "Spaventoso incidente in handbike a Pienza: Zanardi s’è scontrato con un tir. Trasportato all’ospedale di Siena in elisoccorso, è stato operato alla testa per 3 ore. L’abbraccio del mondo a un Superman amato da tutti: migliaia di messaggi sul web".