Incubo Kjaer, la Gazzetta scrive: "È out: in mezzo ancora Theo"

Simon Kjaer sarà ancora indisponibile mercoledì contro il Newcastle. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha solo confermato le sensazioni delle ultime ore sul danese che ancora non si era allenato con la squadra, nonostante da più parti arrivassero conferme sui suoi passi in avanti sulla via del recupero. La rosea quest'oggi scrive: "Kjaer è out: in mezzo ancora Theo".

Kjaer non ci sarà per l'ultima di Champions. Un'assenza pesante perché Pioli rimane ancora con un solo centrale di ruolo a disposizione: Fikayo Tomori. E con Simic che non può essere inserito in lista, l'unica riserva sarà Bartesaghi, comunque adattato da terzino. Per un posto dal primo minuto ci sarà ancora Theo Hernandez che dopo l'ottima prova con il Frosinone e quella spaesata di Bergamo, spera di trovare continuità da centrale. Al francese comunque si può imputare ben poco.