Infermeria Milan. La Gazzetta: "Loftus-Cheek non preoccupa. Ok pure Pulisic"

Buone notizie arrivano dall'infermeria di Milanello in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Udinese, in programma sabato pomeriggio alle 18 a San Siro. Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Loftus-Cheek e Chukwueze dovrebbero essere in gruppo i compagni già domani, così da essere convocati per la partita contro i friulani.

Tutto ok anche per Pulisic, tornato prima dalla sosta grazie assist del CT degli States Mauricio Pochettino, che ha deciso di risparmiarlo per la sentitissima amichevole contro il Messico. Oggi torneranno dalle parti di Milanello i Nazionali francese insieme a Matteo Gabbia. Domani, invece, toccherà agli altri.