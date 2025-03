Inter, problema muscolare per Lautaro: per il CorSera potrebbe saltare anche per il derby di andata di Coppa Italia

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha lasciato il ritiro dell'Argentina a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro. Non appena rientrerà in Italia, il giocatore si sottoporrà ad altri esami con lo staff medico nerazzurro per capire la reale entità del suo problema. Al momento il suo infortunio non sembra essere così grave, ma la sensazione è che sarà comunque costretto a saltare non solo le sfide contro Uruguay e Brasile con la sua nazionale, ma anche alcune partite con l'Inter.

Secondo il Corriere della Sera in edicola stamattina, Lautaro Martinez non ci sarà nel match del 30 marzo contro l’Udinese e probabilmente anche in quelle successive contro Milan (andata delle semifinali di Coppa Italia) e Parma. L'obiettivo dello staff medico interista è di recuperarlo al meglio per l'8 aprile quando l'Inter giocherà l'andata dei quarti di Champions League in casa del Bayern Monaco.