Ipotesi Allegri, la Gazzetta immagina già i fedelissimi: "Pavlovic mastino, Leao super ripartenze"

Il nome di Massimiliano Allegri è il candidato forte che questa mattina la Gazzetta dello Sport indica in ottica panchina del Milan. L'ex bianconero, in arrivo da un anno sabbatico, piace molto a Igli Tare che vorrebbe proporgli un triennale. In generale è un profilo che anche il club approverebbe con l'intenzione di affidare la squadra a un tecnico vincente, profondo conoscitore del calcio italiano e capace di dare un'identità precisa ai gruppi da lui allenati, almeno per quanto riguarda lo spirito.

La Gazzetta oggi si immagina già quelli che definisce gli "Allegriani" ovvero i possibili fedelissimi del tecnico del Milan di domani. Scrive la rosea: "Pavlovic mastino di difesa, Leao per le super ripartenze". Come viene scritto Allegri punta tutto sulla solidità e un giocatore fisico come Strahinjia Pavlovic potrebbe fare al caso suo. Per Leao invece c'è bisogno di uno sprone e soprattutto di tanto campo libero davanti a sè. Viene citato anche Fofana come molosso in mezzo al campo, come pure Thiaw per le sue abilità di impostazione, Pulisic per la rapidità di rovesciare l'azione, Gimenez per la possibilità di attaccare la profondità.