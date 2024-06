Italia U17, oggi la semifnale dell'Europeo. Tuttosport: "Camarda vuole prendersi l’Europa"

Oggi alle 19.30 l'Italia Under 17 sarà impegnata contro la Danimarca nella semifinale dell'Europeo di categoria. E a guidare l'attacco degli azzurri ci sarà un giocatore del Milan: "Camarda vuole prendersi l’Europa" è il titolo odierno di Tuttosport che ricorda che il giovane rossonera ha segnato il rigore decisivo ai quarti contro l'Inghilterra.

Ma Camarda non è l'unico milanista presente nell'Under 17 italiana: si stanno infatti mettendo in mostra in questo Europeo anche l'attaccante Mattia Liberali, autore di un gol meraviglioso nell'ultimo match degli azzurrini, il portiere Alessandro Longoni, una delle grandi sorprese nella squadra del ct Favo (è un 2008, gioca sotto età) e il centrocampista Emanuele Sala.