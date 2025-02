Joao Felix, che voglia di restare al Milan: è convinto di poter tornare quello del Benfica

Joao Felix è arrivato da pochi giorni a Milanello, ma ha già le idee chiarissime per il futuro: vuol restare in rossonero anche dopo la fine di questa stagione. Arrivato in prestito secco l'ultimo giorno del mercato invernale, il Milan dovrà quindi definire una nuova trattativa con il Chelsea. Magari un altro prestito, ma stavolta con diritto o obbligo di riscatto a circa 40 milioni di euro, soldi che il Diavolo potrebbe ottenere da qualche cessione importante, come per esempio quella di Theo Hernandez che non ha ancora rinnovato il suo contratto che scade nel 2026.

La grande voglia di Joao Felix di restare si capisce bene da quello che continua a confessare a chi gli sta vicino: oltre a trovare benissimo sia nello spogliatoio che in città, il trequartista portoghese ha confidato di essere felice perchè sente di aver trovato il tecnico e la dimensione adatti a tornare sui livelli del Benfica. A riferirlo è l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.