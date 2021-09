Juve-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Che storia!"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al big match in programma questa sera a Torino. "Juve-Milan, che storia!", titola la rosea, che poi aggiunge: "Sono 120 anni di sfide. E stasera allo Stadium un pazzesco testacoda". Rossoneri in piena emergenza: "Ibrahimovic e Giroud fuori. Maignan a rischio. Pioli senza i veterani", riferisce il noto quotidiano. L'allenatore milanista dovrà fare a meno anche di Calabria.